Белый дом прокомментировал телефонный разговор Байдена и Путина

Заявление опубликовано в официальном твиттер-аккаунте Белого дома: «Президент Байден говорил сегодня с президентом Владимиром Путиным, чтобы ясно дать понять, что, если Россия продолжит вторжение в Украину, США и наши союзники нанесут России быстрые и серьезные убытки. Президент Байден призвал президента Путина вместо этого заняться деэскалацией и дипломатией».
2022-02-12T21:23:15+03:00
2022-02-12T21:23:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:23, 12 февраля 2022
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