Белый дом прокомментировал телефонный разговор Байдена и Путина

Заявление опубликовано в официальном твиттер-аккаунте Белого дома: «Президент Байден говорил сегодня с президентом Владимиром Путиным, чтобы ясно дать понять, что, если Россия продолжит вторжение в Украину, США и наши союзники нанесут России быстрые и серьезные убытки. Президент Байден призвал президента Путина вместо этого заняться деэскалацией и дипломатией».