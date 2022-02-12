Жозеп Боррель заявил, что дипломатические миссии ЕС и его членов-государств не закрываются

Об этом он заявил в своем твиттере: «Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и сотрудничества с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по поездкам корректируются с учетом обстоятельств безопасности».
2022-02-12T21:22:09+03:00
2022-02-12T21:22:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:22, 12 февраля 2022
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