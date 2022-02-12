Президенты Украины и Франции обсудили безопасность и активизацию переговоров «нормандской четверки»

«Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках «нормандской четверки» и Контактной группы»», — пишет Зеленский у себя в Twitter.
2022-02-12T21:17:25+03:00
2022-02-12T21:17:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:17, 12 февраля 2022
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