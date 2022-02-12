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21:13, 12 февраля 2022

Босфор вновь открыли для судоходства в направлении «Юг-Север»

Причиной стала неисправность грузового судна, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции. Отмечается, что на борту сухогруза длиной 295 метров, плавающего под либерийским флагом, находится около 170 тысяч тонн угля. Движение для судоходства в направлении «Юг-Север» возобновилось в 21:40 по Москве.


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