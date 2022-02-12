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20:07, 12 февраля 2022

Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты на Украину на фоне угрозы российского вторжения

Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на официального представителя перевозчика. Сегодняшний рейс KLM в Киев отменен. Когда возобновятся полеты на Украину, пока неизвестно.
Представитель компании пояснил, что решение было принято после того, как 12 февраля министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения страны.
Представитель KLM отметил, что с 2014 года перевозчик перестал летать над Крымом и восточными регионами Украины.


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