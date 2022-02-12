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19:40, 12 февраля 2022

Захарова прокомментировала распространяемую в информацию о дате вторжения РФ на Украину

По ее словам, даже украинское руководство не располагает такой информацией: «Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», написала Захарова в своем телеграм-канале.


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