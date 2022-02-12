Байден и Путин провели телефонный разговор о ситуации с Украиной

Разговор начался в 19:04 по Москве и завершился в 20:06. Как ранее сообщалось, тема беседы – ситуация вокруг Украины. Подробности беседы пока неизвестны. Ранее сегодня Владимир Путин провел разговор со свои французским коллегой Эммануэлем Макроном.
2022-02-12T20:33:00+03:00
2022-02-12T20:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 12 февраля 2022
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