Байден и Путин провели телефонный разговор о ситуации с Украиной

Разговор начался в 19:04 по Москве и завершился в 20:06. Как ранее сообщалось, тема беседы – ситуация вокруг Украины. Подробности беседы пока неизвестны. Ранее сегодня Владимир Путин провел разговор со свои французским коллегой Эммануэлем Макроном.