В территориальных водах РФ была обнаружена атомная подлодка США

Фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства при обнаружении подлодки США. Подводная лодка была обнаружена 12 февраля утром в районе проведения учений тихоокеанского флота. Они проходили около острова Уруп Курильской гряды. В связи нарушением границ, минобороны РФ вызывало военного атташе США в Москву.
2022-02-12T19:03:35+03:00
2022-02-12T19:03:35+03:00
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19:03, 12 февраля 2022
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