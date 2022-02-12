В территориальных водах РФ была обнаружена атомная подлодка США

Фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства при обнаружении подлодки США. Подводная лодка была обнаружена 12 февраля утром в районе проведения учений тихоокеанского флота. Они проходили около острова Уруп Курильской гряды. В связи нарушением границ, минобороны РФ вызывало военного атташе США в Москву.