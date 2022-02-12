По телефону президенты обсудили «ситуацию вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», сообщила пресс-служба Кремля.
По ее данным, во время беседы были также «рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества».
Путин переговорил с Лукашенко: обсудили ситуацию вокруг реакции США и НАТО на предложения РФ по безопасности
По телефону президенты обсудили «ситуацию вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», сообщила пресс-служба Кремля.