Скелетонистка Никитина прекратит выступать и покинет Пекин, если обстановка в сборной по скелетону не поменяется

Скелетонистка Елена Никитина прекратит выступать и покинет Пекин, если обстановка в сборной по скелетону не поменяется. По словам спортсменки, перед олимпиадой руководство поменяло старые скелетоны на новые — от другого производителя. Тем, кто отказался пересесть, объявили бойкот. На Олимпиаде в Пекине Никитина заняла очень низкое для себя 16-е место. «Я больше так не хочу выступать и не буду находиться здесь, если ничего не поменяется, — сказала Никитина. — Я настолько вымотана тем, что свои силы отправляла не туда. Не хочу ехать на чемпионат России, который могла бы спокойно выиграть и покайфовать, потому что у меня нет сил».
2022-02-12T18:39:36+03:00
2022-02-12T18:40:21+03:00
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18:39, 12 февраля 2022
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