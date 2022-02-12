Скелетонистка Никитина прекратит выступать и покинет Пекин, если обстановка в сборной по скелетону не поменяется

Скелетонистка Елена Никитина прекратит выступать и покинет Пекин, если обстановка в сборной по скелетону не поменяется. По словам спортсменки, перед олимпиадой руководство поменяло старые скелетоны на новые — от другого производителя. Тем, кто отказался пересесть, объявили бойкот. На Олимпиаде в Пекине Никитина заняла очень низкое для себя 16-е место. «Я больше так не хочу выступать и не буду находиться здесь, если ничего не поменяется, — сказала Никитина. — Я настолько вымотана тем, что свои силы отправляла не туда. Не хочу ехать на чемпионат России, который могла бы спокойно выиграть и покайфовать, потому что у меня нет сил».