Президенты России и Франции провели телефонный разговор

Эту информацию подтвердили в Кремле. «Да, разговор состоялся», — сказал пресс-секретарь Песков «Интерфаксу». Беседа длилась 1 час 40 минут, — уточняет Франс-пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Макрон и Путин обсуждали ситуацию вокруг Украины: разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в кризисе вокруг нее.