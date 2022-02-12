Президенты России и Франции провели телефонный разговор

Эту информацию подтвердили в Кремле. «Да, разговор состоялся», — сказал пресс-секретарь Песков «Интерфаксу». Беседа длилась 1 час 40 минут, — уточняет Франс-пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Макрон и Путин обсуждали ситуацию вокруг Украины: разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в кризисе вокруг нее.
2022-02-12T17:46:52+03:00
2022-02-12T17:46:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:46, 12 февраля 2022
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