В Самарской области оперативники задержали сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о даче взятки. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram написал, что сумма взяток могла составить 18 млн рублей. Вместе с Зубовым, по информации депутата, задержаны также президент мини футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков. Также в сообщении говорится, что все трое были задержаны при передаче чемодана с деньгами Зубовым в ТЦ «Вива Лэнд».
2022-02-12T17:29:09+03:00
2022-02-12T17:29:09+03:00
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17:29, 12 февраля 2022
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