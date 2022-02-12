В Самарской области оперативники задержали сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о даче взятки. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram написал, что сумма взяток могла составить 18 млн рублей. Вместе с Зубовым, по информации депутата, задержаны также президент мини футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков. Также в сообщении говорится, что все трое были задержаны при передаче чемодана с деньгами Зубовым в ТЦ «Вива Лэнд».