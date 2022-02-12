Гендиректор Booking уволил 2700 сотрудников службы поддержки через видеообращение

Причиной сокращения штата стала реорганизация компании. Уволенным предложили перейти на аутсорс. Изменения затронут 12 из 14 отделов обслуживания клиентов в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной и Южной Америке. Уволенный сотрудник рассказал СМИ, что у людей теперь нет никаких гарантий выходного пособия, а их могут назначить на работу в другую компанию, перевести в другую страну или сократить зарплату.
2022-02-12T17:26:04+03:00
2022-02-12T17:26:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:26, 12 февраля 2022
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