Шойгу поговорил по телефону с министром обороны США

Обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, а также наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины, — заявили в Министерстве обороны РФ.
2022-02-12T17:22:32+03:00
2022-02-12T17:22:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2978952-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:22, 12 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…