В китайском Шеньяне произошел взрыв

1 человек погиб, 42 получили ранения. Как сообщает местная полиция, все пострадавшие госпитализированы. Причины инцидента расследуются. Связано ли сегодняшнее происшествие с проходящими в Китае олимпийскими играми, не уточняется.
2022-02-12T17:09:27+03:00
2022-02-12T17:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:09, 12 февраля 2022
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