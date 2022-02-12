США переводят часть своего дипломатического персонала из Киева во Львов

Как сообщает Госдепартамент, это делается по соображениям безопасности из-за близости Киева к российской границе. Американское посольство в Киеве приостанавливает предоставление большинства консульских услуг. Большинство остающихся в украинской столице сотрудников посольства должны немедленно покинуть страну.

Между тем, около двух тысяч СЩША уведомило госдепартамент о своем нахождении на Украине. С ними поддерживаются контакты по поводу рекомендуемого отъезда.