Госсекретарь США в телефонном разговоре с главой МИД России призвал к мирному урегулированию конфликта с Украиной

Вашингтон готов решить все проблемы с помощью дипломатии. Для этого Москва должна снизить напряженность на границе с Украиной и начать честные переговоры, сказал Энтони Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля. Как предполагают в Белом доме, Россия может напасть на соседнюю страну уже в самое ближайшее время. Но в таком случае США и ее союзники по всему миру дадут решительный и масштабный ответ, добавил Блинкен. В свою очередь, глава российских дипломатов Сергей Лавров сказал, что против Москвы развернута большая пропагандистская кампания. Это не что иное, как провокация, уверяет министр. Все это поощряет нарушение Киевом минских соглашений и подталкивает украинские власти к немирным действиям. К тому же западные страны игнорируют ключевые предложения России по гарантиям безопасности. Например, о запрете на расширение НАТО на восток и размещение оружия рядом с российской границей, говорит Лавров. На этом фоне в соцсети TikTok стали появляться сотни видео с переброской российских солдат и военной техники к Украине. Например, ракетных комплексов «Искандер» и систем залпового огня «Смерч», пишет американская газета The Washington Post. За публикациями следят военные аналитики. По их словам, происходящее говорит об одном: до вторжения осталось совсем недолго.

На сегодняшний вечер намечен и телефонный разговор российского и американского президентов.