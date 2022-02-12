На границе с Крымом начались специальные учения МВД Украины

На границе с Крымом начались тактико-специальные учения МВД Украины под наблюдением президента страны Зеленского. В близости к границам более тысячи правоохранителей отрабатывают освобождение захваченных административных зданий, реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска. Как пишет «Укринформ», учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка. В них принимают участие сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты, а также спецтехника, в том числе вертолетная группа.