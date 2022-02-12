Глава ДНР Денис Пушилин не подтвердил информацию о взрыве в центре Донецка

Местные СМИ и пользователи соцсетей сообщили о мощном взрыве в центре Донецка. По словам очевидцев, взрыв раздался в центре Донецка и «волна прошелся по всему городу». Пушилин при этом заявил главному редактору RT Маргарите Симоньян, что «пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории». Корреспондент «Известий» сообщил, что взрыв был слышан в центре Донецка, хотя эпицентр, вероятно, был на окраине города. Он отметил, что после произошедшего взрывной волны не последовало.