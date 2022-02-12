Полиция применяет слезоточивый газ против «Конвоя свободы», выступающего против COVID-ограничений

Французские дальнобойщики едут со всей страны в Париж в знак протеста против COVID-ограничений. «Конвой свободы» добрался до Триумфальной арки в Париже. Правоохранители применили слезоточивый газ.
2022-02-12T16:34:58+03:00
2022-02-12T16:34:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 12 февраля 2022
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