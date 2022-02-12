В МИД РФ назвали условия для ослабления политической напряженности в ситуации с Украиной

Для деэскалации ситуации вокруг Украины необходимо, чтобы страны НАТО прекратили поставлять туда оружие. Об этом сказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Полищук. А также вывели оттуда уже привезенное вооружение, отказались от учений на Украине и отозвали военных советников, сказал политик.
2022-02-12T16:12:46+03:00
2022-02-12T16:12:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:12, 12 февраля 2022
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