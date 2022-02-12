Зеленский: В инфопространстве слишком много сведений о «возможном вторжении» РФ на Украину — нужны точные сведения

На брифинге в субботу президент Украины заявил, что вокруг Украинского кризиса очень много разных сведений, но это вопрос, который требует точности: «Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны РФ… Мы понимаем все риски, мы понимаем, что эти риски есть. Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно 100-процентного вторжения, начиная с 16-го числа, РФ в Украину, давайте нам эту информацию», — заявил Зеленский. Позиция Киева, по словам президента Украины, остается неизменной — «дипломатический путь — единственный путь деэскалации и деоккупации».