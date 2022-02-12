Глава МИД Нидерландов призвал всех граждан страны покинуть Украину. «Ситуация с безопасностью уже вызывала серьезное беспокойство, а в последние дни она еще и ухудшилась», — сказал он. Решение было принято после консультации с различными союзниками. Также в нидерландских посольствах на Украине остаётся минимум сотрудников. В центре экстренной помощи во Львове голландцам выдают экстренные визы. Отметим, с субботы на карте для туристов, публикуемой МИД страны, цвет Украины был изменен с оранжевого на красный. Индикатор показывает, что приезжать в страну не рекомендуется.
2022-02-12T15:36:40+03:00
2022-02-12T15:43:11+03:00
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15:36, 12 февраля 2022
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