Глава МИД Нидерландов призвал всех граждан страны покинуть Украину. «Ситуация с безопасностью уже вызывала серьезное беспокойство, а в последние дни она еще и ухудшилась», — сказал он. Решение было принято после консультации с различными союзниками. Также в нидерландских посольствах на Украине остаётся минимум сотрудников. В центре экстренной помощи во Львове голландцам выдают экстренные визы. Отметим, с субботы на карте для туристов, публикуемой МИД страны, цвет Украины был изменен с оранжевого на красный. Индикатор показывает, что приезжать в страну не рекомендуется.