Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе американской стороны

Лавров в телефонном разговоре с Блинкеном заявил, что ответ США и НАТО игнорирует ключевые для России положения. По его словам, пропагандистская кампания США о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели и поощряет Киев к саботажу Минских соглашений, а также попыткам силового решения проблемы Донбасса. По мнению Лаврова, выполнить Минские договоренности несложно, это можно сделать за считанные месяцы, для этого нужна только политическая воля. По мимо этого в МИДе предполагает, что страны НАТО сфабриковали миф об угрозе вторжения России на Украину после того, как Москва потребовала гарантий безопасности. Москва призывает западные страны, имеющие влияние на Киев, побудить его исполнять обязательства в рамках Минских соглашений.