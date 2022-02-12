За 7 лет Украина не выполнила почти ничего из предусмотренного минскими соглашениями. Об этом РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Полищук. «Особый статус Донбассу не предоставлен. Не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия не объявлена», — сказал он.
2022-02-12T15:32:00+03:00
2022-02-12T15:32:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2978930-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 12 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…