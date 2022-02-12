За 7 лет Украина не выполнила почти ничего из предусмотренного минскими соглашениями. Об этом РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Полищук. «Особый статус Донбассу не предоставлен. Не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия не объявлена», — сказал он.