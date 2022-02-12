РПЦ поддерживает бывшего главу МВД Финляндии, которую судят за опубликованную в соцсетях цитату из Библии

«...если процитировать Библию сейчас уже является в Финляндии преступлением, то в какие времена мы живем?<...>те нравственные заповеди, которые в Библии зафиксированы,это те заповеди,<...> которые не может изменить никакое законодательство, никакие новые правила политкорректности,» — сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире «России-24».