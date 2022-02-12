Экс-глава WADA Паунд призвал Россию пропустить несколько ближайших олимпиад

На фоне допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой, экс-глава ВАДА, член МОК Ричард Паунд призвал Россию пропустить несколько ближайших олимпиад. В интервью Reuters он пояснил, что такая пауза нужна, чтобы страна взяла под контроль ситуацию с допингом. Он сравнил отношение ВАДа и международных спортивных инстанций к России с попыткой кормить аллигаторов в надежде, что тебя съедят последним.
2022-02-12T14:57:11+03:00
2022-02-12T14:58:37+03:00
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14:57, 12 февраля 2022
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