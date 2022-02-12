По требованию властей Германии заблокировано 64 Telegram-канала

Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, правительство страны потребовало закрыть доступ к тем Telegram-каналам, которые, по его мнению, занимаются экстремистской деятельностью, распространяют «недостоверную и конспирологическую информацию».

Под блокировку попал в том числе канал Аттилы Хильдмана, известного противника коронавирусных ограничений и приверженца теорий заговора.