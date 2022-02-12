Около пятисот жителей Троицка снова вышли к месту строительства школы, которое угрожает Троицкому лесу.

Как сообщает интернет-издание Readovka, активисты продолжают круглосуточно дежурит у главных ворот стройки, а сегодня организовали цепь солидарности, выстроившись колонной и скандируя «Мы за лес».

Накануне жители вновь не пустили технику на стройплощадку и рабочим пришлось разгружать оборудование вручную.