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14:44, 12 февраля 2022

Отец 9-летней студентки психфака МГУ Евгений Тепляков рассказал, что консультация у его дочери стоит 50 тысяч рублей

Отец 9-летней студентки психфака МГУ Евгений Тепляков рассказал, что консультация у его дочери стоит 50 тысяч рублей

«Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — написал Тепляков в ответ на комментарий одного из пользователей на сайте Livejournal.

Представители университета ранее отметили, что факультет находится под «беспрецедентным» давлением со стороны Тепляковых.


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