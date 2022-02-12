В Саратовской области задержана местная жительница по подозрению в нанесении 20 ранений 5-летнему сыну

В городе Энгельсе Саратовской области задержана местная жительница. Ее подозревают в нанесении ранений своему пятилетнему сыну. По данным СК, минувшей ночью 5-летний ребенок с множественными колото-резаными ранами был госпитализирован. По сведениям телеканала РЕН, 29-летняя женщина нанесла ребенку около 20 ранений. Позже она утверждала, что ей привиделось в сыне нечто паранормальное.

Как передает РИА Новости, женщина в момент преступления была пьяна