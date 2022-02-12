В Белоруссии журналиста Александра Ивулина перевели в СИЗО в Барановичах

Ранее суд в Минске приговорил его к двум годам колонии за нарушение общественного порядка во время протестов после президентских выборов 2020 года. Приговор в силу не вступил, подана апелляция.

Александра Ивулина задержали 3 июня 2021 года и сначала осудили на 30 суток административного ареста за флаг на окне. 2 июля стало известно, что Ивулин стал подозреваемым по уголовной статье об организации групповых действий.

По версии следствия, Ивулин с другими лицами людьми 23 августа и 27 сентября 2020 года двигался по проезжей части проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске, блокируя и преграждая путь транспорту. На требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия он не реагировал.