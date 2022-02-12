В Санкт-Петербурге госпитализировали малолетнего ребенка с побоями

Прокуратура Василеостровского района начала проверку, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в отдел полиции доставили ранее судимого отца ребёнка.
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Прокуратура Василеостровского района начала проверку, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в отдел полиции доставили ранее судимого отца ребёнка.
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