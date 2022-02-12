Россия подтвердила частичное сокращение своего дипломатического персонала на Украине

Россия действительно эвакуирует часть своих дипломатов из Украины. Как сообщила официальный представитель российского МИДа РФ Марии Захаровой, это делается из-за, опасений возможных провокаций со стороны Киевских властей или третьих стран. Сокращение дипперсонала она назвала оптимизацией штатов. Ранее ряд стран сообщил об эвакуации своих посольств на Украине в ожидании вторжения России, которое в Москве отрицают.