Россия подтвердила частичное сокращение своего дипломатического персонала на Украине

Россия действительно эвакуирует часть своих дипломатов из Украины. Как сообщила официальный представитель российского МИДа РФ Марии Захаровой, это делается из-за, опасений возможных провокаций со стороны Киевских властей или третьих стран. Сокращение дипперсонала она назвала оптимизацией штатов. Ранее ряд стран сообщил об эвакуации своих посольств на Украине в ожидании вторжения России, которое в Москве отрицают.
2022-02-12T14:04:56+03:00
2022-02-12T14:04:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:04, 12 февраля 2022
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