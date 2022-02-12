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14:04, 12 февраля 2022

Россия подтвердила частичное сокращение своего дипломатического персонала на Украине

Россия действительно эвакуирует часть своих дипломатов из Украины. Как сообщила официальный представитель российского МИДа РФ Марии Захаровой, это делается из-за, опасений возможных провокаций со стороны Киевских властей или третьих стран. Сокращение дипперсонала она назвала оптимизацией штатов. Ранее ряд стран сообщил об эвакуации своих посольств на Украине в ожидании вторжения России, которое в Москве отрицают.


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