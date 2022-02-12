В Лобне из-за угрозы взрыва жилого дома перекрыта автодорога, которая ведет к аэропорту Шереметьево

В подмосковной Лобне сотрудники полиции перекрыли автодорогу, которая ведет к аэропорту Шереметьево. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, это связано с анонимным сообщением об угрозе взрыва жилого дома. На месте сейчас работают кинологи и криминалисты.
2022-02-12T14:00:08+03:00
2022-02-12T14:00:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:00, 12 февраля 2022
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