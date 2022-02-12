Полиция в Москве проверяет сообщения о минировании иностранных посольств и ЦБ

На электронную почту ФСБ пришли анонимные письма с информацией о взрывных устройствах, якобы заложенных в посольстве и генконсульстве Таджикистана, посольстве и консульском отделе посольства Узбекистана, в посольстве США, ЦБ России и на Красной площади. Все здания были обследованы кинологами, взрывчатки не обнаружили. Эвакуация не проводилась.