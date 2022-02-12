Минюст предложил изменить оценку эффективности ЗАГСов — теперь их работой должны быть довольны 99% посетителей

В 2020 году целевой показатель составлял 90%. Удовлетворенность посетителей ЗАГСов измеряют с помощью анкетирования или опросов во время плановых проверок. Помимо удовлетворенности посетителей эффективность ЗАГСа оценивалась Минюстом по 8-ми критериям. Теперь число сократится.