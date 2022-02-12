Бизнесмен Пригожин потребовал через суд удалить заявления ЕС о его связи с ЧВК «Вагнер»

«Евгений Викторович всегда отрицал и отрицает существование каких-либо связей между ним и какими бы ни было военизированными или полувоенными структурами. И, как неоднократно было доказано в российских судах, любые обвинения о наличии таких связей являются клеветой», — сообщили в компании Евгения Пригожина «Конкорд».

Как отметили в компании, он обратился в Общий суд Европейского союза с требованием удалить текст «голословного утверждения» в его адрес о финансировании «группы Вагнера», которое Совет Европейского союза привел в обоснование санкций, наложенных 13 декабря 2021 года против этой группы.