Рабочий, госпитализированный после обрушения бетонного забора в строящемся комплексе в Подмосковье, умер в больнице

Третий рабочий, пострадавший при обрушении грунта на стройке в Подмосковном Селятино умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Накануне вечером при работах по установке ограждения в СНТ «Отрадное» в траншею обрушились три пролета бетонного забора. Возбуждено уголовное дело