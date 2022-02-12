Рабочий, госпитализированный после обрушения бетонного забора в строящемся комплексе в Подмосковье, умер в больнице

Третий рабочий, пострадавший при обрушении грунта на стройке в Подмосковном Селятино умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Накануне вечером при работах по установке ограждения в СНТ «Отрадное» в траншею обрушились три пролета бетонного забора. Возбуждено уголовное дело
2022-02-12T13:32:53+03:00
2022-02-12T13:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 12 февраля 2022
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