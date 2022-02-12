РФ с 21 февраля увеличит авиасообщение с Германией, Венгрией и Шри-Ланкой, с 1 марта — с Грецией и Кипром

Как сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, число авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку будет увеличено с 21 февраля, а с 1 марта — в Грецию и на Кипр.

С 21 февраля возобновят международные полеты из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.