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12:31, 12 февраля 2022

CAS рассмотрит дело Валиевой в воскресенье

Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой в воскресенье, 13 февраля, сообщил глава Минспорта России Олег Матыцин.

Ранее в CAS сообщили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей.


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