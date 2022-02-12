CAS рассмотрит дело Валиевой в воскресенье

Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой в воскресенье, 13 февраля, сообщил глава Минспорта России Олег Матыцин.
Ранее в CAS сообщили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей.
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Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой в воскресенье, 13 февраля, сообщил глава Минспорта России Олег Матыцин.
Ранее в CAS сообщили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей.
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