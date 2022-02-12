В российском МИД подтвердили запрос госсекретаря США Блинкена на телефонный разговор с Лавровым в субботу. Потенциальная беседа пройдет на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня сказал, что у Белого дома пока нет точных сведений, принял ли Владимир Путин решение о вторжении, однако, — подчеркнул он, — в случае нападения на Украину Россия столкнется с жесткими экономическими санкциями, которые незамедлительно введут США и их союзники.
2022-02-12T12:28:19+03:00
2022-02-12T12:35:18+03:00
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12:28, 12 февраля 2022
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