Telegraph удалила статью о том, что Трасс могла предоставить России свою ДНК во время визита в Москву

Газета Telegraph удалила статью о том, что Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК, когда сдала ПЦР-тест во время визита в Москву, пишет РИА Новости.
Статья была опубликована 11 февраля, в ней не были указаны какие-либо источники.
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Газета Telegraph удалила статью о том, что Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК, когда сдала ПЦР-тест во время визита в Москву, пишет РИА Новости.
Статья была опубликована 11 февраля, в ней не были указаны какие-либо источники.
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