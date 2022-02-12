Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище

На 89-м году жизни скончалась народная артистка Зинаида Кириенко. ОБ этом несколько минут назад сообщили в Союзе кинематографистов. Накануне стало известно о ее госпитализации. Сообщалось, что она боролась с онкологическим заболеванием, а несколько дней назад получила положительный результат теста на коронавирус.

Кириенко снялась в нескольких десятках кинофильмов, самый известный из них Тихий Дон, Два капитана, Судьба человека.

