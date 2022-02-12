Россия решила провести «некоторую оптимизацию» штатов российских загранучреждений на Украине

Такое решение вызвано опасениями из-за возможных провокаций Киева или третьих стран, заявили в МИД России.

«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — заявили в МИД.

В ведомстве также сделали вывод, что США и Британия знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях.