В России за последние сутки выявлено 203 766 заболевших COVID-19, — Оперштаб

В России за минувшие сутки было зафиксировано почти 204 тысячи новых случаев коронавируса. Это почти столько же, сколько накануне, — следует из данных оперативного штаба. Скончалось 729 человек. Второй день подряд суточная смертность от коронавируса находится свыше 700 умерших. При этом больше всего заразившихся коронавирусом было зафиксировано в Петербурге – более 21,5 тысячи. В Москве заболели чуть более 14 тысяч человек, в Подмосковье свыше 9 тысяч. .