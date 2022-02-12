В России за последние сутки выявлено 203 766 заболевших COVID-19, — Оперштаб

В России за минувшие сутки было зафиксировано почти 204 тысячи новых случаев коронавируса. Это почти столько же, сколько накануне, — следует из данных оперативного штаба. Скончалось 729 человек. Второй день подряд суточная смертность от коронавируса находится свыше 700 умерших. При этом больше всего заразившихся коронавирусом было зафиксировано в Петербурге – более 21,5 тысячи. В Москве заболели чуть более 14 тысяч человек, в Подмосковье свыше 9 тысяч. .
2022-02-12T12:05:19+03:00
2022-02-12T12:19:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:05, 12 февраля 2022
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