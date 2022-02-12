Россия и США примут участие в военно-морских учениях Индии «Милан 2022»

Учения пройдут с 26 февраля по 4 марта, сообщает издание Hindu со ссылкой на источники из Минобороны.
Для участия Индия пригласила 46 стран.
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Учения пройдут с 26 февраля по 4 марта, сообщает издание Hindu со ссылкой на источники из Минобороны.
Для участия Индия пригласила 46 стран.
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