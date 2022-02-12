В Москве сегодня планируют собраться жители южных районов столицы, которые недовольны массовым сносом гаражей

Мероприятие пройдет в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ денисом Парфеновым. По мнению парламентария, проблема сноса гаражей затрагивает и ситуацию вокруг Битцевского парка. Депутат опасается, что после того, как будут снесены гаражи, начнется наступление на парк.