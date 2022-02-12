Полиция в Новосибирске задержала двух участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных

Силовики сослались на постановление властей, которые запретили даже такие акции из-за коронавируса, — пишет интернет-издание Тайга.Инфо. Участники серии одиночных пикетов, которые прошли сегодня в Новосибирске, требовали в том числе освободить осужденного по обвинению в терроризме школьника из Канска Никиту Уварова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и соратников политика Алексея Навального.