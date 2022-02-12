Полиция в Новосибирске задержала двух участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных

Силовики сослались на постановление властей, которые запретили даже такие акции из-за коронавируса, — пишет интернет-издание Тайга.Инфо. Участники серии одиночных пикетов, которые прошли сегодня в Новосибирске, требовали в том числе освободить осужденного по обвинению в терроризме школьника из Канска Никиту Уварова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и соратников политика Алексея Навального.
2022-02-12T11:46:17+03:00
2022-02-12T11:46:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:46, 12 февраля 2022
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