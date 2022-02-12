Российские наемники спровоцировали волну беженцев в одном из районов ЦАР

Российские наемники, как утверждают представители ООН, спровоцировали волну беженцев в одном из районов Центральноафриканской республики. Члены миротворческой миссии зафиксировали передвижение вооруженных сил вблизи города Бриа в восточной части страны, — передает агентство France Press. Сотрудники ООН и западные политики неоднократно обвиняли бойцов ЧВК Вагнера в причастности к нарушениям прав человека в ЦАР. В прошлом месяце международная организация начала расследование массового убийства мирного населения в ходе одной из операций. По предварительным данным, там погибли 30 человек. В Москве между тем не подтверждают присутствие наемников в ЦАР. В то же время там говорят, что в республике находятся российские военные советники, которые направлены по линии Министерства обороны.
2022-02-12T11:40:25+03:00
2022-02-12T11:40:25+03:00
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11:40, 12 февраля 2022
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